Dólar salta antes de fim de ano e derruba ações na Ásia

O dólar subia ante várias moedas, com investidores cobrindo posições vendidas a descoberto antes do fim do ano nesta quinta-feira, derrubando ativos de risco como ações na Ásia.

A alta da moeda norte-americana tem sido estimulada por dados mostrando menores demissões no país e melhor confiança do consumidor. Nesta manhã, o dólar atingiu pico em três meses ante uma cesta de moedas.

O mercado acionário asiático pouco reagiu à decisão da véspera do Federal Reserve de manter o juro dos Estados Unidos e expressar um maior otimismo sobre a economia.

O índice MSCI de ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão recuava 1,02%, a 400 pontos.

Em TÓQUIO, a bolsa perdeu 0,13%, para 10.163 pontos. Os investidores optaram por embolsar lucros após um rali recente de bancos como o Mitsubishi UFJ Financial Group.

A fraqueza do setor financeiro também pesou no mercado de HONG KONG, que caiu 1,22%, para 21.347 pontos, devido a preocupações sobre medidas de esfriamento econômico na China.

Perdas em corretoras derrubaram o índice da COREIA DO SUL em 0,99%, a 1.647 pontos.

Em XANGAI, houve perda de 2,34%, a 3.179 pontos, no menor fechamento em três semanas. Temores sobre uma oferta de volume muito grande de ações, como as geradas por novas ofertas públicas iniciais (IPOs) abatiam o interesse dos investidores. Na véspera, o regulador do país aprovou o IPO da fabricante de máquinas pesadas China First Heavy Industries.

TAIWAN caiu 0,12%, a 7.742 pontos e CINGAPURA perdeu 0,02%, a 2.813 pontos. A bolsa de SYDNEY, por outro lado, teve valorização de 0,18%, a 4.670 pontos.