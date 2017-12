Dólar se acomoda perto de R$ 2,00 Um fluxo praticamente equilibrado nesta manhã manteve o dólar próximo à marca de R$ 2, rompida ontem. Os operadores ressaltam que a pressão de ontem foi decorrente de uma saída forte de recursos. Sem remessas fortes hoje, o mercado se acomodou, mas o recuo do dólar não deve ser rápido. Operadores lembram que as tesourarias desmancharam a posição vendida mantida durante o mês de janeiro devido à piora das perspectivas em relação ao desenrolar do cenário internacional e os possíveis impactos no fluxo de recursos para o Brasil. Ou seja, não há disposição para venda de moeda norte-americana. Diante deste quadro, um recuo consistente do dólar dependeria de entradas de dinheiro novo, pelo movimento financeiro ou pelo comercial. No final da manhã de hoje o dólar estava cotado a R$ 1,9990 no mercado à vista, com queda de 0,20%.