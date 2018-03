Dólar se mantém abaixo da marca dos R$ 2,90 Desde a abertura dos negócios, o dólar se mantém abaixo da marca dos R$ 2,90. Às 12h39, estava a R$ 2,878, em queda de 1,24% sobre o fechamento de ontem. O noticiário prossegue favorável. Segundo dados compilados pela consultoria norte-americana EmergingPortfolio.Com, o peso do Brasil superou o do México na alocação de fundos de ações globais dedicados a mercados emergentes. O Deutsche Bank manteve recomendação overweight para o Brasil. Os C-Bonds se mantêm em nível recorde, a US$ 0,90. Há otimismto em relação à aprovação das reformas tributária e da Previdência. Depois de cinco meses de negociação, o governo fechou ontem um acordo com o PMDB , numa tentativa de garantir mais tranqüilidade nas votações de projetos importantes no Congresso. O senador Amir Lando (PMDB-RO) será líder do governo no Congresso substituindo o senador Aloizio Mercadante (PT-SP), que vinha acumulando a liderança do governo no Congresso e no Senado. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.