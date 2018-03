Dólar se valoriza diante de euro e iene em nova York

O dólar recuperou terreno ante o euro e o iene em Nova York na tarde desta terça-feira, 29, depois que o rebaixamento do rating de um banco de Abu Dabi trouxe de volta os temores com o crédito e levou os investidores a buscarem a segurança da moeda norte-americana. Em meio ao baixo volume de negócios, o dólar superou 92 ienes pela primeira vez em dois meses, enquanto o euro era negociado abaixo de US$ 1,44.

ÀS 15h05 (de Brasília), o euro estava em US$ 1,4350, de US$ 1,4384 na tarde de ontem. O dólar estava em 92 ienes, de 91,62 ienes ontem.

A Moody's Investors Service cortou o rating do Abu Dhabi Commercial Bank para A1, de Aa3. A decisão reduziu as transações de risco e parece ter ajudado o dólar, disse Jacob Oubina, estrategista de câmbio da corretora Forex.com em New Jersey.

O dólar também ganha sustentação dos dados divulgados no início da tarde pelo Conference Board, mostrando que os consumidores ficaram mais otimistas em dezembro.

Segundo o Conference Board, o índice de confiança do consumidor subiu para 52,9 este mês - maior nível em dois anos -, de 50,6 em dezembro. As informações são da Dow Jones.