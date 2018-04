Dólar segue ânimo global nas bolsas e cai 5,52%, a R$ 2,328

Seguindo o otimismo apresentado pelos mercados acionários globais, o dólar caiu mais de 5% frente ao real nesta segunda-feira. A divisa norte-americana fechou a R$ 2,328, em queda de 5,52%, após ter chegado a cair quase 6% durante o dia. Foi o recuo mais forte desde 13 de outubro. No mês, entretanto, o dólar ainda acumula alta de quase 8%. Veja também: Reino Unido lança novo pacote anticrise de US$ 30 bilhões EUA vão injetar US$ 20 bilhões para salvar o Citigroup De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise No mercado de ações, a ajuda do governo dos EUA ao Citigroup injetou um poderoso estímulo, resultando em forte alta nas bolsas, tanto em Wall Street, como nas principais praças européias e também em São Paulo. Ações do setor bancário são destaques em todos os mercados acionários. No final da manhã, o ânimo foi reforçado pelo anúncio do governo britânico de um pacote de estímulo fiscal de 20 bilhões de libras (US$ 30 bilhões), incluindo corte de 17,5% para 15% no imposto sobre valor agregado. Às 16h39 horas (de Brasília), o Dow Jones subia 3,33%, o S&P 500, 4,60% e o Nasdaq, 3,91%. Londres (9,84%), Paris (10,09%) e Frankfurt (10,34%) fecharam com valorizações superiores a 9%. A Bovespa subia 9,05%, reagindo a todos esses fatores e também corrigindo parte das perdas da semana passada, especialmente da sexta-feira. O governo norte-americano vai colocar US$ 20 bilhões no Citigroup e garantir até US$ 306 bilhões em ativos do banco. Em troca, terá ações preferenciais da instituição, mas o efeito de diluição da oferta de papéis não está sendo considerado tão ruim, face ao que representava a situação do Citi em termos de risco. Bancos lideram na Bovespa Na Bovespa, os bancos figuram entre os grandes destaques desta segunda-feira. Unibanco Units registrava valorização de 13,45% e o Itaú, 12,32%, às 13h51. Bradesco PN subia 8,30% e Banco do Brasil ON +8,68%. Já Nossa Caixa ON mostrava variação positiva de apenas 0,87%, esgotando o fôlego de alta, depois de ter disparado 22% na sexta-feira, após o anúncio da venda para o Banco do Brasil, cujas ações fecharam no sentido inverso, com perda de 14%. Esse respiro da Bolsa nesta segunda é importante porque interrompe uma seqüência muito negativa, mas não empolga ninguém. É só uma recuperação técnica. Analistas lembram ainda que essa é uma semana com agenda carregada de indicadores econômicos importantes no exterior, entrecortada pelo feriado de Thanksgiving (Ação de Graças) nos EUA na quinta-feira. Ou seja, a Bolsa tem ainda mais motivos para manter a volatilidade elevada. Mas, pelo menos nesta segunda, as vendas cedem espaço para um pouco de compras.