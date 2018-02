Dólar segue exterior e sobe; mercado minimiza troca no BC

O dólar subiu 0,35 por cento, para 1,717 real.

No exterior, às 16h30 (horário de Brasília), a divisa tinha alta de 0,7 por cento em relação a uma cesta com as principais moedas.

O principal motivo para a alta no exterior foi o discurso de segunda-feira do chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke. Ele surpreendeu investidores ao mostrar preocupação com os efeitos da prolongada queda do dólar sobre o mandato do Fed no controle da inflação e no estímulo do emprego.

Nesta terça-feira, o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, disse que o dólar forte interessa a toda a comunidade internacional, e acrescentou que está de "pleno acordo" com a análise de Bernanke.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Embora fosse a principal justificativa para os ajustes de alta do dólar no exterior, a fala de Bernanke não foi capaz de reverter a queda do dólar na própria segunda-feira, em meio ao maior apetite por risco.

No Brasil, a subida do dólar teve uma dimensão menor do que no resto do mundo. Operadores apontaram a perspectiva de entrada de capitais no país como causa para a falta de combustível para alta --o grupo JBS, por exemplo, pretende captar até 2,5 bilhões de dólares ainda este ano.

O mercado ainda trabalha, no entanto, com a cautela provocada pela expectativa de que uma eventual aproximação do dólar à marca de 1,700 real possa motivar novas medidas do governo. Em outubro, o governo adotou a cobrança de 2 por cento de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) na entrada de capital para ações e renda fixa.

"Já virou um tabu", disse Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio da Treviso Corretora, a respeito do nível psicológico de 1,70 real. Mas "não se valoriza dólar por decreto", ressalvou.

Segundo profissionais do mercado, a troca na diretoria de Política Monetária do Banco Central não teve impacto sobre os negócios. Mario Torós ainda não foi exonerado pelo presidente da República, e Aldo Luiz Mendes só ocupará o cargo após ser sabatinado pelo Senado e nomeado por Lula.