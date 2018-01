Dólar segue humor de Wall Street e fecha em leve alta

O dólar fechou em leve alta nesta terça-feira, 26, acompanhando a oscilação das bolsas de valores dos Estados Unidos. A moeda norte-americana fechou na cotação máxima do dia, a R$ 1,954, em alta de 0,15%. Na mínima da sessão, o dólar chegou a valer R$ 1,943. "O principal fator é o mercado externo. Enquanto tiver uma realização (de lucros) lá fora, principalmente no mercado de ações, nosso mercado acompanha com diminuição das tomadas de posição, principalmente vendida, que apostam em queda no dólar", disse Gerson de Nobrega, gerente da tesouraria do Banco Alfa de Investimento. Apesar da abertura positiva das bolsas norte-americanas, a preocupação com o segmento de crédito imobiliário de risco continuou pesando sobre os negócios nesta terça-feira e manteve os principais índices em queda durante boa parte do dia. Tarcísio Rodrigues, diretor de câmbio do Banco Paulista, afirmou ainda que não houve o mesmo ingresso de dólares visto em outras sessões. Além disso, segundo ele, ajustes de posição antes do fechamento dos balanços semestrais das empresas contribuíram para o fechamento positivo da moeda norte-americana. "Agora tem o final de semestre, muitos investidores já estão com dinheiro no bolso e não querem passar (virar) o semestre posicionados", disse Rodrigues. O Conselho Monetário Nacional (CMN) manteve a meta de inflação em 4,5% para 2009. A decisão, segundo o diretor do Banco Paulista, já era esperada, e por isso não teve repercussão sobre o mercado de câmbio. Segundo analistas, havia espaço para uma redução maior da meta. Mas o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o Banco Central deve perseguir uma inflação mais baixa. No final da sessão, o BC realizou mais um leilão de compra de dólares no mercado à vista. Na operação, a autoridade monetária definiu corte a R$ 1,9535 e aceitou, segundo operadores, entre quatro e nove propostas.