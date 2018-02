Dólar segue humor externo e sobe 0,32% em dia volátil O dólar seguiu de perto a volatilidade dos mercados estrangeiros e, após ensaiar uma forte valorização na metade do dia, fechou em alta de 0,32 por cento, cotado a 1,867 real. A forte queda das bolsas já havia tirado a moeda norte-americana, na véspera, dos menores níveis desde setembro de 2000. Em dois dias, o dólar acumula valorização de 1,47 por cento. O mercado de câmbio voltou a acompanhar o comportamento de Wall Street nesta sessão. As bolsas de valores em Nova York mostraram bastante volatilidade em meio à preocupação de que problemas no setor de crédito, especialmente em relação aos empréstimos imobiliários de alto risco, possam afetar o financiamento de fusões e aquisições. "A bolsa na Europa caiu bem, o (índice) S&P (em Nova York) chegou a cair quase 1 por cento", disse Gustavo Cunha, operador de derivativos do Rabobank, para explicar a alta de 1,29 por cento do dólar durante a sessão. No período da tarde, porém, os principais índices nos Estados Unidos recuperaram os ganhos. Fortes lucros de empresas como Boeing e Amazon ajudaram a reduzir o mau humor dos investidores. Segundo Vanderlei Arruda, gerente de câmbio da corretora Souza Barros, essa volatilidade no exterior "se traduz em realização (de lucros) na Bovespa e retorno de capital ao país de origem". Apesar de operar em leve alta no final da tarde, a bolsa paulista chegou a cair mais de 2 por cento no dia. "Até sexta-feira deve ter uma volatilidade em função da sintonia entre as bolsas... Saem mais alguns informativos que vão dar condições para que o mercado veja de maneira mais clara", disse Arruda. Ele explica, porém, que o volume de dólares trazido pelo comércio exterior se mantém consistente, pressionando a taxa de câmbio para baixo. "Só não está subindo mais porque o volume (de ingressos) continua muito grande em relação aos exportadores, que ainda não se desfizeram dos seus dólares aguardando uma eventual alta da moeda", comentou. Para o banco WestLB, inclusive, o superávit comercial que mantém o dólar em tendência de queda deve até aumentar. "Após 2001, o país não apenas registrou superávits comerciais em crescimento, mas a cada ano o dado foi maior do que o esperado inicialmente. Acreditamos que a mesma tendência será mantida neste ano e em 2008", disse em relatório, citando como justificativa o crescimento global concentrado em países populosos e em desenvolvimento. Alguns analistas, porém, têm dito que a desvalorização do dólar já começa a afetar aos poucos a balança comercial, que assiste a um crescimento mais rápido das importações do que das exportações. Carlos Alberto Postigo, operador da corretora Action, citou também que o patamar baixo da moeda norte-americana devido às repetidas quedas nas últimas semanas também favoreceu ajustes pontuais na taxa de câmbio. Na última hora de negócios, o Banco Central realizou um leilão de compra de dólares no mercado à vista. Na operação, a autoridade monetária definiu corte a 1,8705 real e aceitou, segundo operadores, dez propostas.