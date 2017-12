Dólar segue movimento de ontem e abre em alta O dólar comercial abriu em alta, indicando que deverá continuar com o ajuste técnico iniciado ontem, depois de dias seguidos de queda. Às 9h51, o dólar subia 0,85%, a R$ 3,212. Apesar de uma abertura em alta, operadores não descartam que um fluxo positivo de recursos possa inverter o comportamento da moeda durante o dia. Analistas afirmam que o mercado passa por uma correção saudável e natural, mas que o cenário ainda é positivo e a tendência do dólar, de baixa. Os indicadores financeiros internacionais apresentam perdas nesta manhã. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.