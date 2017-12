Dólar segue trajetória de alta O dólar sustenta-se em níveis altos hoje, mostrando a disposição das instituições em manterem posições zeradas ou compradas. Os operadores admitem que não houve deterioração do cenário, mas continuam avaliando que o horizonte azul, visto em janeiro, ganhou tons mais cinzentos no curto prazo. Apesar de manter-se em alta, durante toda a manhã, a cotação do dólar à vista oscilou pouco, entre R$ 2,0040 e R$ 2,0070. As alterações de cenário são internas e externas. No Brasil, o mercado está de olho no comportamento do Congresso com medo de que o governo perca o apoio para dar sequência às reformas e aguarda o desfecho mdas eleições na Câmara e no Senado, no dia 14. No mercado externo, o temor é em relação ao desaquecimento da economia norte-americana.