Dólar sobe 0,15%, cotado a R$ 2,058 O dólar abriu a manhã desta segunda-feira em alta de 0,15%, cotado a R$ 2,058 na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Às 9h57, a moeda subia 0,24%, a R$ 2,060. A valorização da moeda norte-americana ocorre principalmente porque, nos Estados Unidos, ainda não se definiu o quadro das taxas de juros para esta segunda. Pela manhã, o juro do título do Tesouro de 10 anos subia ligeiramente, enquanto a taxa dos papéis de 30 anos recuava. O mercado financeiro brasileiro inicia a semana com o cenário político retornando ao clima de tensão perante as novas declarações dadas pelo ex-secretário geral do PT, Sílvio Pereira, que recolocou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no centro da crise que se arrasta há quase um ano. Como ocorreu anteriormente, as reações nos negócios podem não ser significativas, mas o assunto sempre merece atenções e pode ser fator de oscilações de preços dos ativos, pelo menos num primeiro momento. Ainda assim, as cotações devem ser determinadas principalmente pelo comportamento do mercado externo e pelas avaliações dos analistas a respeito da determinação do Banco Central em atuar no mercado à vista. Por dois dias seguidos, a autoridade monetária deu sinais de que está disposta a ser mais agressiva na em seus leilões diários de compra de dólares. Isso tem peso nas determinações de negócios, embora a avaliação consensual seja de que essa compra de reservas não alterará a tendência de queda do dólar. Especialistas afirmam que a agressividade do BC somente evitará quedas mais bruscas nas cotações. E podem ser encaradas por alguns como sinal de que outras medidas, como a retomada de leilões de swap cambial reverso, possam vir a ser tomadas.