Dólar sobe 0,21% frente ao real após alerta de Bernanke

A moeda norte-americana subiu 0,21 por cento, a 1,908 real na venda, após atingir 1,894 real para venda, em queda de 0,53 por cento.

O avanço do dólar nesta sessão interrompe uma série de seis baixas seguidas. A divisa dos EUA, no entanto, permanece no menor nível desde 30 de setembro de 2008.

"A taxa de câmbio ainda encontra resistência para se manter abaixo de 1,90 real, com o Banco Central realizando leilões de compra de dólares para segurar a taxa nesse patamar", afirma o operador de câmbio da SLW Corretora Hélio Nardi.

No cenário internacional, o chairman do Fed alertou que o desemprego deve permanecer alto até 2011, o que pode enfraquecer a frágil confiança do consumidor, comprometendo potencialmente o que se espera ser uma recuperação bastante gradual.

O discurso de Bernake a parlamentares norte-americanos reduziu o otimismo dos investidores com os balanços corporativos acima do esperado no segundo trimestre.

A bolsa de valores brasileira operava estável, enquanto os índices das bolsas norte-americanas não apresentavam uma tendência definida.

Frente uma cesta com as principais moedas mundiais, o dólar subia 0,02 por cento.

O risco de liquidez do CIT Group também voltou a preocupar os investidores, um dia após conseguir um acordo para uma linha de financiamento emergencial de 3 bilhões de dólares de credores. A instiuição financeira advertiu nesta terça-feira que ainda pode declarar falência caso a operação para levantar mais recursos não tenha sucesso.

No mercado interno, Nardi lembra que os investidores seguem atentos à reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que deve anunciar a decisão sobre a taxa básica de juros na quarta-feira.

De acordo com os números mais recentes da BMF Bovespa, o volume negociado no segmento à vista era de 14 bilhão de dólares.

(Reportagem de Silvia Rosa e José de Castro)