Dólar sobe 0,42%, para R$ 2,865 O dólar comercial encerrou a quinta-feira em alta de 0,42%, cotado R$ 2,865. A moeda norte-americana chegou a bater em R$ 2,89, depois de Banco Central recusar ofertas para os contratos de janeiro de 2005, mas acabou perdendo força no final do dia. Neste mês, o dólar permanece estável, mas no ano a desvalorização já chega a 19%. Pela manhã a moeda chegou a abrir em queda, mas passou a subir, segundo operadores, após uma compra, de cerca de US$ 40 milhões, feita pelo Banco do Brasil. O Banco Central informou que vendeu hoje em leilão US$ 167,2 milhões em contratos cambiais. Com a operação de hoje, rolou 90,3% do próximo vencimento de US$ 1,030 bilhão no dia 18.