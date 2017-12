Dólar sobe 0,44% A cotação do dólar disparou esta tarde, impulsionada pela expectativa de que o Banco Central poderá reduzir a taxa Selic. (Veja matéria no link abaixo). No encerramento dos negócios, o dólar registrava alta de 0,44%, sendo cotado na máxima do dia, a R$ 1,8150. Se a taxa Selic realmente cair, o dólar tenderá a subir, como quando, quase duas semanas atrás, o Copom decidiu reduzir a taxa Selic de 18,5% para 17,5%. Isso, pois alguns investidores preferem transferir seus investimentos para mercados mais seguros ou mais rentáveis, no momento da redução da remuneração do capital. No entanto, se o investidor julgar que a queda dos juros corresponde a uma melhora nos indicadores econômicos de maneira geral, ou que a segurança dos títulos brasileiros aumentou, esses recursos podem permanecer no Brasil ou até aumentarem, caindo a cotação da divisa norte-americana. Operadores também comentaram o resultado da balança comercial divulgado hoje, que apresentou superávit de US$ 258 milhões no mês de junho. No ano, a balança registra saldo positivo de US$ 856 milhões. Além disso, O governo anunciou hoje sua nova projeção para o superávit da balança este ano, que caiu de US$ 4 bilhões para US$ 2,8 bilhões, o que supõe um crescimento considerável das exportações a partir de agora, o que alguns operadores julgam improvável. Com menos exportações, há um saldo menor de dólares no País, o que eleva a cotação da moeda. E, mesmo no governo, admite-se que, até o fim do ano, se possa fazer uma nova revisão da balança, ressaltando que o seu resultado não faz parte do acordo com o FMI. Como hoje foi meio-feriado nos EUA, e amanhã os mercados lá não abrirão (Independence Day), o volume de negócios foi reduzido, e deve ser menor ainda amanhã.