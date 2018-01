Dólar sobe 0,66% e fecha a R$ 3,785 A rolagem de boa parte da dívida em dólares de US$ 1,8 bilhão que vence nesta quinta-feira, fez o dólar perder a força da alta desta manhã. Na máxima do dia, o dólar atingiu R$ 3,825, com alta de 1,73%. No encerramento dos negócios, a moeda norte-americana teve uma valorização de 0,66%, cotada a R$ 3,785. O risco país está caindo nesta segunda-feira e, por volta das 16h40, caía 36 pontos, para 1.650 pontos.