Dólar sobe 0,80% e bolsa cai 0,64% O dólar comercial fechou em alta de 0,80% nesta quarta-feira, cotado a R$ 2,3960 no fim dos negócios. O índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo teve nova baixa, de 0,64%, com 24.516 pontos. As maiores altas do índice foram Vale ON (+2,44%), Souza Cruz ON (+2,26%) e Bradespar PN (+2,24%). As maiores baixas foram Light ON (-6,01%), Tractebel ON (-5,91%) e Embratel Par PN (-4,19%). O movimento financeiro ficou em R$ 1,437 bilhão.