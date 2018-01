Dólar sobe 0,86% na média O mercado de câmbio hoje cedeu ao clima de nervosismo que já vinha atingindo as Bolsas e também o mercado de juros. O dólar comercial foi negociado na média do dia a R$ 1,8162 na ponta de venda, de acordo com o Banco Central. A máxima do dia chegou a bater em R$ 1,8210, no momento de maior pressão. Alguns operadores do mercado - bancos que compram e vendem dólares - disseram que houve compras mais expressivas de alguns clientes que precisavam pagar dívidas no exterior. Mas o principal motivo mesmo, sem dúvida, foi o cenário externo. O fato de que mais analistas estão fechando questão que o Banco Central norte-americano vai mesmo aumentar os juros em 0,5 ponto percentual em maio gerou esta pressão para que o dólar subisse.