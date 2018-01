Dólar sobe 0,92%; Bolsa cai 5% O mercado financeiro está retomando os negócios na parte da tarde com mais nervosismo. O dólar comercial está custando R$ 1,858, com alta de 0,92%. A Bolsa de Valores de São Paulo está agora com queda de 5,06%. O motivo do nervosismo é a queda das bolsas norte-americanas, ainda em função do aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, e dos efeitos que este aumento vai ter sobre o resultado das empresas. Também é importante lembrar que os preços de muitas ações, especialmente no setor de tecnologia, subiram muito além das expectativas de resultados destas empresas, de forma que agora pode também estar havendo um ajuste para retirar o tal efeito da exuberância irracional, que gera bolhas especulativas, com ações custando o que não valem nem nunca valerão. A Nasdaq - bolsa eletrônica dos Estados Unidos que trabalha com ações de empresas de tecnologia e informática - fechou o pregão da manhã com queda de 6%. O Dow Jones, principal índice de ações da bolsa de Nova Iorque, fechou a manhã com queda de 2,2%, perto da mínima do dia. Nos juros, os títulos de um ano (swap prefixados) fecharam a parte da manhã pagando juros de 22,4% ao ano, para uma base de títulos de 252 dias úteis. Na parte da manhã, a taxa máxima neste título foi de 22,6% ao ano. E na última sexta-feira, a título de comparação, a taxa do swap prefixado nesta mesma base tinha juro de 21,98% ao ano. O cenário de fortes oscilações está se confirmando.