Dólar sobe 1,1% em sessão volátil após dados dos EUA

A moeda norte-americana subiu 1,11 por cento, para 1,728 real. Apesar da alta, o dólar encerrou a semana com queda de 0,86 por cento.

O governo dos Estados Unidos divulgou que foram fechados apenas 11 mil empregos no mês passado, o que reduziu a taxa de desemprego do país de 10,2 para 10,0 por cento.

O dado sinalizou uma recuperação mais firme do mercado de trabalho norte-americano e permitiu ao mercado estimar uma alta dos juros antes do que o previsto nos Estados Unidos.

"Apesar de ser uma notícia positiva... o mercado interpreta isso como se eles (os Estados Unidos) fossem elevar os juros um pouco mais cedo. E o dólar começa a ganhar valor", disse João Eduardo Santiago, operador do banco Alfa de Investimento.

Enquanto o mercado interbancário fechava no Brasil, o dólar subia 1,3 por cento em relação a uma cesta com as principais moedas, com destaque para o desempenho ante o euro, que se mantinha abaixo de 1,49 dólar, e frente ao iene, que perdia 2 por cento de valor.

Na contramão, as commodities --principais componentes da balança comercial brasileira-- recuavam 1,08 por cento, de acordo com o índice Reuters-Jefferies.

Ao longo do ano, a taxa de juros entre zero e 0,25 por cento dos Estados Unidos foi apontada como um dos principais fatores para a tendência de queda do dólar, já que os investidores buscavam aplicações em outros países para poder garantir um rendimento maior.

O Federal Reserve, no entanto, tem afirmado nas últimas reuniões e discursos de seus integrantes que os juros devem seguir muito baixos por um período longo.

Antes da virada nos mercados internacionais, o dólar ameaçava quebrar o nível de 1,70 real. Na mínima do dia, a moeda chegou a ser cotada a 1,702 real para venda.

O volume do mercado interbancário, no entanto, foi relativamente fraco, com cerca de 1,2 bilhão de dólares em negócios por volta das 16h, de acordo com o operador de uma corretora.