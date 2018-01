Dólar sobe 1,3% e fecha acima de R$ 3,30 pela 1ª vez desde julho

O dólar fechou hoje, dia 3, em alta de 1,3%, cotado a R$ 3,3055. Foi a primeira vez, desde 4 de julho, que a moeda americana fechou acima dos R$ 3,30. A alta nas cotações foi puxada pelo cenário internacional, principalmente por dados positivos da economia americana, que podem sinalizar uma alta dos juros ainda este ano, na avaliação de analistas.

No pico do dia, o dólar à vista chegou a valer R$ 3,3347 (+2,19%). A cotação não chegava a esse patamar durante o dia havia quase cinco meses. Em 26 de junho, bateu a máxima aos R$ 3,3369 durante o pregão. A variação acima dos 2% chamou atenção de profissionais do mercado, e foi atribuída, em parte, a uma reportagem da revista Piauí que cita a participação do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, nos conselhos consultivo e de administração da holding J&F, dona da JBS, antes de chegar ao governo. Foi a maior alta porcentual desde 18 de maio, quando o mercado brasileiro reagiu à divulgação da gravação em áudio do empresário Joesley Batista com o presidente Michel Temer e o dólar fechou em alta de 8,07%.

"O pessoal se assustou. Toda vez que alguma notícia negativa envolve o nome do Meirelles, é assim", afirmou o operador de um grande banco estrangeiro. "O susto passou, mas o mercado ficou com um pé atrás. Ficou uma certa precaução por parte do investidor, que não quis ficar descoberto com o fim de semana chegando", afirmou.

No fim da tarde, o Ministério da Fazenda divulgou nota comentando a reportagem. A nota diz que a "atuação do conselho de administração da holding J&F foi apenas formal".

No mercado de ações, o Ibovespa fechou em leve alta de 0,12%, aos 73.915,42 pontos. Na semana, porém, houve uma queda de 2,71%.

O dia começou com a repercussão do anúncio de Jerome Powell para o lugar de Janet Yellen no Federal Reserve, ontem, e de indicadores econômicos norte-americanos. Apesar do viés "dovish" de Powell (mais cauteloso com a alta dos juros), os mercados emergentes foram penalizados por análises de que a economia dos Estados Unidos segue forte. O relatório de empregos mostrou geração de 261 mil vagas nos EUA em outubro, contra 315 mil estimados. A despeito do dado mais fraco, que chegou a animar a Bolsa por alguns momentos, a revisão para cima dos números de setembro alimentou leituras mais otimistas para a economia local. Da mesma forma, os dados dos índices de gerentes de compras (PMIs) apontaram para crescimento significativo, com previsões indicando 3%.

"Os dados de emprego acabaram por ter efeito neutro nos mercados, assim como Jerome Powell, que tem perfil semelhante ao de Janet Yellen. Mas os demais sinais de aquecimento econômico colocam os mercados em alerta para a política monetária de 2018", disse Vítor Suzaki, analista da Lerosa Investimentos, ao justificar o dia de "reprecificação" nos mercados emergentes.

Mas, também no mercado de ações, as notícias envolvendo o ministro Meirelles tiveram impacto, com certa instabilidade nos negócios com câmbio e juros, o que levou o Ibovespa à mínima do dia. A notícia chegou em um momento já de certo desconforto dos investidores com o fato de Meirelles ter admitido, um dia antes, a possibilidade de ser candidato à presidência em 2018.