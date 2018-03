Dólar sobe 1,70% e atinge os R$ 3,00 As incertezas nas economias dos Estados Unidos e da Europa, que estão fazendo o euro bater o recorde de valorização frente ao dólar, pressionam o mercado de câmbio no Brasil. Pouco antes das 15h, a moeda norte-americana atingiu os R$ 3,00, uma alta de 1,70% em relação ao fechamento da sexta-feira. Segundo operadores, também ajuda na alta a atuação da Petrobras, que teria comprado dólar. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.