Dólar sobe a 116,35 ienes; euro sobe a US$ 0,9365 O dólar caiu frene ao euro, mas manteve os ganhos em relação ao iene depois que o Comitê de Mercado Aberto do Federal Reserve (Fomc) confirmou as expectativas do mercado e anunciou a redução de 50 pontos-base nas taxas de juro básica dos EUA. Citando a deterioração na confiança empresarial e do consumidor, o Fed disse que a economia exigia uma ação "rápida e firme". Logo após o anúncio da decisão, o euro pulou de US$ 0,9315 para US$ 0,9350, enquanto que o dólar caiu levemente de 116,43 ienes para 116,35 ienes. No fim da tarde em Nova York, o iene estava sendo negociado a 116,35 por dólar, de 115,90 por dólar ontem; o euro era negociado a US$ 0,9365, de US$ 0,9268 ontem. As informações são da Dow Jones.