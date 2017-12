Dólar sobe a 116,37 ienes; euro cai a US$ 0,9290 O dólar permaneceu firme frente as demais moedas em Nova York, subindo de forma acentuada em relação ao iene, enquanto que registrou um ganho apenas modesto frente ao euro. Aparentemente, a recente alta do iene frente ao dólar e ao euro chegou ao fim em meio as notícias de que autoridades do governo japonês renovaram os pedidos para o Banco do Japão injetar liqüidez no mercado de moedas. Já a moeda norte-americana manteve-se firme em Nova York depois que o secretário do Tesouro, Paul O´Neill, em entrevista a rede de televisão CNBC, reiterou seu apoio a política de dólar forte. No fim da tarde em NY, o iene estava sendo negociado a 116,37 por dólar, de 114,72 por dólar ontem; o euro era negociado a US$ 0,9290, de US$ 0,9305 ontem. As informações são da Dow Jones.