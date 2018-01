Dólar sobe apesar dos leilões de linha externa A venda US$ 276 milhões em três leilões de linha externa hoje e o anúncio de outro leilão de US$ 150 milhões para amanhã não impediram a alta da moeda norte-americana nesta quarta-feira. Segundo profissionais ouvidos pela Agência Estado, empresas e bancos querem dólar à vista para o pagamento de compromissos externos que estão vencendo (cerca de US$ 3,2 bilhões este mês) ou para remessas de lucros e dividendos. Por isso, pelo segundo dia seguido, o dólar comercial encerrou na cotação máxima, com alta de 0,95%, a R$ 3,725, maior patamar desde 29 de outubro. A demora da indicação pelo governo eleito dos nomes para o Banco Central e o Ministério da Economia e a disparada do IPC-Fipe de novembro para 2,65% (o mais alto desde agosto de 1995) também ajudaram na alta do dólar. Após o fechamento dos negócios, a assessoria de Luiz Inácio Lula da Silva informou que o presidente eleito não deve anunciar os nomes que irão compor o novo ministério antes de comunicar a decisão à executiva nacional do PT, talvez nesta sexta-feira, um dia antes do encontro do diretório nacional do partido, no sábado. No mercado da dívida, os títulos C-Bond permaneceram em queda e o risco Brasil em alta. Às 18h25, o C-Bond era negociado a 61,125 centavos de dólar (-1,61%) e o risco País subia 43 pontos, para 1.593 pontos base. Bolsa comedida A Bolsa de Valores de São Paulo seguiu, novamente de forma comedida, o comportamento negativo das bolsas norte-americanas e a pressão no câmbio. O Ibovespa fechou em queda de 0,21% e o giro financeiro somou R$ 498 milhões. Em Nova York, às 18 horas, o Dow Jones recuava 0,57% e a Nasdaq cedia 0,59%. No ranking do Ibovespa, a Net PN liderou os melhores desempenhos, com alta de 5,71%. As maiores quedas foram registradas por Tele Nordeste Celular PN (-3,47%) e Cemig PN (-2,98%) Ajuste técnico nos juros O mercado futuro de juros fechou o dia com pequena queda no contrato para abril de 2003, o mais negociado na BM&F, atribuída a mero ajuste técnico, e estabilidade nos demais. A taxa deste contrato ficou em 26,58% ao ano, de hoje ao vencimento, contra 26,80% de ontem. A inflação e o Copom continuam sendo o centro das atenções. Nesta sexta-feira serão divulgados o IPCA e INPC de novembro; na segunda, a primeira prévia do IGP-M de dezembro e na terça, o IGP-DI de novembro. Em relação aos juros, a expectativa é de que a Selic aumente de 22% para 24% ou 25% ao ano na reunião dos próximos dias 17 e 18 de dezembro.