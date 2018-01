Dólar sobe após rompimento do acordo PT/PMDB O bom resultado do leilão de títulos cambiais realizado pelo Banco Central nesta manhã perdeu importância diante do rompimento do acordo político entre o PT e o PMDB para a formação do Ministério de Luiz Inácio Lula da Silva. O dólar comercial, que operou em forte queda durante a manhã, oscila nesta tarde. Por volta das 15h56, a moeda norte-americana estava na máxima do dia, em alta de 0,29%, cotada a R$ 3,490. Já a bolsa paulista mantém a trajetória de alta firme e sobe 2,65%, com volume de R$ 623 milhões, projetando algo próximo de R$ 1 bilhão para o fechamento do dia. Os negócios, segundo analistas, estão sendo impulsionados em parte pelo anúncio da aprovação da política de recompra de ações da Petrobras.