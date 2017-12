Dólar sobe com cancelamento do leilão da Cesp O dólar abriu em alta no início da manhã, em função do cancelamento do leilão da Cesp. Isso porque, com a compra da companhia por uma empresa estrangeira, havia uma expectativa de entrada de moeda norte-americana no mercado, o que faria a cotação do dólar recuar. Como isso não aconteceu, a tendência voltou a ser de alta. Há pouco, a moeda norte americana estava em R$ 1,9650 na ponta de venda dos negócios - alta de 0,41% em relação aos últimos negócios de ontem. No mercado de juros, os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - começam o dia pagando juros de 17,906% ao ano, frente a 17,950% ao ano registrados ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em leve queda de 0,03% Porém, existem notícias positivas no mercado internacional que podem aliviar a tendência de alta para o dólar. Na Turquia, o governo do país anunciou que fechou um acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), pelo qual receberá mais de US$ 10 bilhões para tentar estabilizar a situação econômica do país. Mas, para que receba os novos recursos, a Turquia comprometeu-se a acelerar as privatizações e as reformas do setor bancário. Também as declarações ontem do presidente do banco central norte-americano (FED), Alan Greenspan, podem atuar a favor do mercado cambial nesta manhã. Ontem os mercados já reagiram positivamente à fala do presidente do FED, que sinalizou com a possibilidade de redução de juros no futuro. Veja mais informações nos links abaixo