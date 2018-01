Dólar sobe com demanda de clientes, mas clima ainda é otimista As fortes quedas do dólar nos últimos dias chamaram ordens de compra de clientes às mesas de operações e a cotação da moeda norte-americana mostra alta, depois de ter registrado abertura em queda, na manhã de hoje. Segundo profissionais de mercado, o volume de compras não é alto e o comportamento de valorização do dólar visto hoje não representaria uma reversão da tendência de queda dos últimos dias. As compras desta manhã estão partindo principalmente de importadores e não das tesourarias dos bancos, onde continuaria prevalecendo o otimismo. Às 11h10, o dólar à vista era cotado a R$ 3,32, com alta de 0,76%. A máxima até o momento foi de R$ 3,325 (+0,91%). Clique aqui para acompanhar a cotação