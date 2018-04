Dólar sobe com espera pelo acordo com FMI Duas notícias, divulgadas simultaneamente, levaram o dólar às máximas desta manhã, pressionando a Bolsa e os juros. A primeira foi o pronunciamento do secretário do Tesouro norte-americano, Paul O´Neill, que, embora favorável ao País, não trouxe novidades. A segunda foi a pesquisa eleitoral CNT/Sensus que confirmou o segundo lugar com folga de Ciro Gomes, em contraposição à fragilidade da candidatura Serra. Às 15h, a cotação do dólar bateu a máxima de R$ 3,13, com alta de 3,99%, depois de ter iniciado o dia em queda e registrado mínima de R$ 3,00, em baixa de 0,33%. No mercado de juros, os contratos de DI futuro com vencimento em janeiro de 2003 negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros pagavam taxas de 25,250% ao ano, frente a 24,350% ao ano ontem. Já os títulos com vencimento em julho de 2003 apresentam taxas de 28,200% ao ano, frente a 27,700% ao ano negociados ontem. A reação reticente do mercado ao pronunciamento de O´Neill, segundo especialistas, mostra que o efeito das expectativas positivas em relação ao acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) está esgotado. Para que o assunto volte a provocar reações de queda nas cotações, como ocorreu na semana passada, são necessárias novidades concretas. E é preciso que essas novidades não sejam decepcionantes. As cifras sobre novos aportes dos organismos internacionais devem ficar entre US$ 10 bilhões e US$ 20 bilhões, já que esses têm sido os números considerados pelo mercado. "Ninguém esperava muita coisa de O´Neill hoje, mas quem já tinha decidido comprar dólares esperou ele falar, confirmou a falta de novidades e foi a mercado, pressionando o câmbio", disse um especialista. Outro fator que impulsionou essa vontade de refazer posições compradas foi a pesquisa CNT/Sensus. Além de confirmar Lula e Ciro como favoritos, os dados mostram a dificuldade de que candidatura Serra, preferida pelos investidores, terá para decolar. Um dos indicadores que mais desagrada ao mercado é a taxa de rejeição que continua desfavorável a Serra e condescendente com Ciro. Já para a queda da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) contribuíram balanços desfavoráveis de empresas e o pessimismo em Wall Street com o desempenho da economia norte-americana. Em seu pior momento, o Índice Ibovespa cai 2,29%. Segundo analistas, o que mais pressionou a queda foram as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) de Telemar, a mais negociada da Bolsa, que perdem 4,73%. A Bolsa opera com volume de negócios de cerca de R$ 346 milhões. Os investidores ficaram desapontados com o resultado semestral da empresa, na sexta-feira divulgou lucro líquido de R$ 67 milhões, cifra 77% inferior à apurada em igual período do ano passado. Outro balanço que provocou desconforto foi o do Bradesco, cujas ações preferenciais operaram em baixa durante quase todo o pregão da manhã mas no início da tarde reverteram o sinal, operando em alta de 0,22%. O banco divulgou esta manhã lucro líquido de 13,23% menor no semestre, de R$ 904,238 milhões. Em Nova York, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - apresenta queda de 2,20% (a 8129,8 pontos), e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York -cai 2,50% (a 1216,67 pontos). O euro opera em queda de 0,49%; sendo negociado a US$ 0,9818. Na Argentina, o índice Merval, da Bolsa de Valores de Buenos Aires, em queda de 3,12% (346,29 pontos).