Dólar sobe com espera por Argentina e FMI O mercado passou a manhã aguardando decisões conclusivas sobre a negociação política entre o governo e os senadores em torno da votação do projeto de déficit zero, prevista para hoje. Também é grande a expectativa sobre a operação de troca de títulos da dívida interna de curto prazo. Preocupado com a demora dos senadores em aprovar o pacote de cortes de gastos, o que pode azedar de vez o humor os investidores, o governo argentino fez esta manhã ao Senado um apelo para que aprovem com a rapidez e urgência o projeto de lei. A oposição, que controla o Senado, ameaça não dar quórum na votação marcada para hoje. Se não for votado hoje, há possibilidade de o texto só voltar a ser discutido no Senado na próxima quarta-feira, informa a correspondente em Buenos Aires, Marina Guimarães. A prolongada recessão vivida pela Argentina está fazendo subir a tensão social e exercendo forte pressão sobre os senadores, preocupados com as eleições legislativas de 14 de outubro. Além das greves dos últimos dias, uma outra onda de protestos deve ganhar as ruas na próxima semana. Trabalhadores prometem bloquear estradas em protesto ao corte d e 13% nos salários. Outro foco das expectativas dos investidores é o início dos trabalhos da missão brasileira em Washington com a finalidade de negociar a prorrogação do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). A julgar pela entrevista do secretário do Tesouro dos EUA, Paul O´Neill, publicada hoje no jornal "International Herald Tribune", a renovação do empréstimo do FMI ao Brasil já está garantida. O´Neill defendeu a liberação de recursos adicionais para o País com o objetivo de se prevenir contra os efeitos de contágio da crise argentina. Na opinião de O´Neill, a ajuda deve ser dada a "países que merecem" e destacou que o Brasil "administrou bem" os US$ 41 bilhões que recebeu do FMI em 1998. Quanto à Argentina, O´Neill foi mais cuidadoso. Ele não descartou a possibilidade de uma ajuda futura, mas não poupou críticas aos regimes de câmbio fixo. O secretário disse que não acredita que tenha existido um único caso bem-sucedido de um país com gr andes desequilíbrios em sua economia que pôde defender um câmbio fixo. Ao mesmo tempo em que parte da equipe econômica negocia nos EUA a renovação do acordo com o Fundo, que não deverá ir além de 2002, o governo anunciou corte de R$ 1 bilhão nas despesas previstas no orçamento da União deste ano em OCC (Outros Custeios de Capital). Para os analistas, esse ajuste fiscal está vinculado às negociações com o Fundo e o corte de R$ 1 bilhão não chegou a surpreender. Copene foi finalmente vendida As preocupações com Argentina e FMI acabaram ofuscando o leilão da Copene, que depois de várias tentativas frustradas finalmente foi vendida. A empresa foi comprada pelo grupo Odebrecht e Mariani, único a apresentar proposta, que arrematou os ativos da Econômico S.A Empreendimentos (Esae) pelo preço mínimo, R$ 785 milhões. Logo após o leilão, as ações PNA chegaram a subir mais de 4%. Mas por volta das 15h essa alta havia sido reduzida para 0,37%. Números dos mercados Às 15h, o dólar comercial para venda estava cotado em R$ 2,4900, com alta de 0,77%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano -pagavam juros de 24,649% ao ano, frente a 24,700% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operava em alta de 0,31%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires apontava alta de 0,37%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em alta de 0,63%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - operava em queda de 0,07%.