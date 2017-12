Dólar sobe com impasse político na Argentina A continuidade do impasse entre a União e os governos provinciais na Argentina voltou a assustar os investidores. As províncias cobram uma dívida de cerca de US$ 1,3 bilhão, dos quais o Ministério da Economia reconhece apenas US$ 317 milhões, e mesmo quanto à dívida admitida, não se sabe como o governo central fará para pagá-la. Os 13 governadores oposicionistas - de um total de 23 - ameaçam abandonar o pacto fiscal. As eleições parlamentares de outubro contribuem para exaltar os ânimos, tornando as negociações tensas, pois não há base política para mais cortes orçamentários e nem credibilidade nos mercados para nova emissão de títulos. Os últimos dados econômicos argentinos reforçam o pessimismo, indicando queda na arrecadação tributária e sem sinais de recuperação do crescimento econômico. Os juros dos títulos da dívida externa voltaram a subir e a Bolsa de Valores de Buenos Aires despencou. Nos mercados brasileiros, o dia foi de especulação e boataria, com rumores até de que o presidente de la Rúa renunciaria ao seu mandato. O Banco Central (BC) consultou as cotações do dólar nas mesas de operação dos bancos e, no final da tarde, confirmou intervenção no mercado, mas sem divulgar valores. A moeda norte-americana atingiu hoje a máxima de R$ 2,3550 - cotação mais alta depois das quedas provocadas pela política de intervenções do BC no câmbio. Fechamento dos mercados O dólar comercial para venda fechou em R$ 2,3520, com alta de 0,86%. Os contratos de juros de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - fecharam o dia pagando juros de 23,900% ao ano, frente a 23,180% ao ano ontem. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,39%. O índice Merval da Bolsa de Valores de Buenos Aires fechou em queda de 4,20%. Nos Estados Unidos, o Dow Jones - Índice que mede a variação das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - fechou em queda de 0,21%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova York - fechou em queda de 0,37%. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.