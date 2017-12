Dólar sobe com juros altos nos EUA, Bolsa cai A economia norte-americana voltou a mexer com os mercados domésticos. Os juros dos títulos norte-americanos subiram hoje, refletindo números mais robustos da economia dos EUA. Aqui, o dólar disparou e fechou o dia cotado a R$ 2,1420 - patamar máximo desta segunda-feira -, em alta de 1,42%. Na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o dia foi de venda de ações para apurar o ganho obtido nos últimos dias. Com isso, a Bolsa fechou em queda de 2,26%, acompanhando também as baixas das bolsas norte-americanas. Já o risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro em relação à capacidade de pagamento da dívida do País - estava, por volta das 18 horas, em alta de 4 pontos para 222 pontos base.