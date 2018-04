Dólar sobe com números ruins dos EUA e valorização global

A moeda dos Estados Unidos avançou 0,55 por cento, a 2,002 reais na venda, após atingir máxima de 1,56 por cento durante a sessão. Na semana, o dólar ganhou 2,5 por cento.

"O dólar está extremamente volátil, muito em função do cenário externo. Temos um ambiente de aversão a risco em meio a notícias ruins nos mercados internacionais", avaliou Jorge Knauer, gerente de câmbio do Banco Prosper, no Rio de Janeiro.

Pela manhã, uma pesquisa da Reuters com a Universidade de Michigan mostrou que a confiança do consumidor norte-americano caiu no início de julho para o nível mais fraco desde março.

O dado pesou sobre as bolsas internacionais, especialmente as de Wall Street. O principal índice europeu de ações fechou a quarta semana seguida no vermelho.

"O dólar tem acompanhado de forma sensível o comportamento das bolsas de valores norte-americanas", comentou João Eduardo Santiago, operador de câmbio da B&T Corretora de Câmbio.

Ante uma cesta com as principais moedas globais, o dólar ganhava 0,5 por cento no final da tarde.

Nesta sexta-feira, o Banco Central voltou a comprar dólares no mercado à vista, operação interrompida na véspera em meio ao fraco volume do mercado de câmbio, por conta de um feriado no Estado de São Paulo.

Nesta sessão, segundo os dados mais recentes da BMF Bovespa, o volume de dólar negociado no segmento à vista era de 1,2 bilhão de dólares. Na quinta-feira, essa valor minguou para 374 milhões de dólares.

(Reportagem de José de Castro)