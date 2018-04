Dólar sobe com pesquisa desfavorável a Serra A pesquisa do Ibope divulgada ontem, associada à expectativa de abertura negativa das bolsas em Nova York com a volta dos problemas contábeis, deve ajudar o mercado financeiro a operar mais cauteloso hoje. No início das negociações do mercado de câmbio, às 9h45, o dólar comercial estava sendo vendido a R$ 2,9950, em alta de 2,92% em relação ao fechamento de ontem. A pesquisa confirmou os rumores mais negativos que eram ouvidos ontem no mercado, mostrando Serra empatado com Garotinho, com 11%. Ciro, apesar de todos os ataques que tem sofrido, foi o único a subir, de 25% para 27%, e Lula ficou em 33%. Na simulação de segundo turno, o candidato da Frente Trabalhista vence Lula, por 46% a 41%. O empate de Serra com Garotinho é menos preocupante do que a tendência que vem sendo verificada, dado que o candidato do PSB está estacionado nestes números há tempos, mas o tucano vem recuando seguidamente nas últimas pesquisas. Ao mesmo tempo, o Ciro que sobe é justamente, ao lado de Garotinho, o candidato com discurso mais crítico ao acordo entre o Brasil e o Fundo Monetário Internacional (FMI), embora também venha sinalizando que não será obstáculo ao entendimento. Outro fator de cautela é a própria avaliação do mercado em relação ao efeito do acordo com o FMI. Depois do alívio geral de ontem, que atingiu até Wall Street, hoje proliferam análises mais cautelosas, com muitos especialistas dizendo que a ajuda internacional, embora reduza o potencial de crise, ainda não tira necessariamente o País de uma rota preocupante. Talvez por isto o Banco Central tenha decidido ontem segurar a ração diária no câmbio. Pode ter avaliado que, como os riscos ainda não foram eliminados de todo, é melhor se precaver e preservar munição para o caso de o estresse voltar.