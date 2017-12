Dólar sobe com queda da Selic No primeiro dia útil após a queda da taxa básica de juros - Selic - em meio ponto porcentual, as expectativas para o mercado financeiro são favoráveis. A nova taxa - 17% ao ano - pode fazer com que haja uma pressão sobre o preço do dólar. Como os investimentos perdem atratividade com a queda dos juros, os investimentos estrangeiros no País podem registrar alguma saída. Esse cenário pode gerar uma escassez de moeda norte-americana no mercado. Diante disso, os investidores que têm dólares tendem a cobrar mais caro pela moeda. Na outra ponta, existem investidores que pagam esse preço, na expectativa que o dólar suba mais. Foi isso o que aconteceu no dia 20 de junho, quando o Comitê de Política Monetária reduziu os juros de 18,5% ao ano para 17,5% ao ano. Porém, de acordo com a editora Cristina Canas, essa pressão no preço do dólar pode ser muito pequena. Os operadores ouvidos pela reportagem acreditam que, se o fluxo de entrada de recursos continuar superando as saídas, como ocorreu nos últimos dias, o preço do dólar pode continuar no patamar de R$ 1,80. Há pouco, o dólar era negociado a R$ 1,8060 na ponta de venda. Em relação ao fechamento oficial de sexta-feira - R$ 1,7972 - a alta é de 0,49%. Veja mais informações sobre a queda da Selic e o impacto no mercado financeiro nos links abaixo.