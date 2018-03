Dólar sobe com rolagem menor da dívida O dólar comercial fechou perto da máxima do dia, a R$ 3,435, em alta de 0,79%, depois de cair até 0,73% (a R$ 3,383) pela manhã. A frustração dos investidores com a rolagem de 25,8% do vencimento de US$ 3,106 bilhões em papéis cambiais em 1º de abril e a piora dos C-Bonds (títulos da dívida) e das bolsas em Nova York e em São Paulo provocaram zeragem de vendas de dólar e a virada das cotações. Os investidores reagiram mal à possibilidade de os Estados Unidos, Inglaterra e Espanha decidirem neste fim de semana, em reunião no arquipélago de Açores, em Portugal, pelo início dos ataques ao Iraque na próxima semana, independentemente de aprovação pelo Conselho de Segurança da ONU. A bolsa de São Paulo acompanhou com cautela a insegurança dos mercados em Nova York. Mas não cedeu a um movimento de realização de lucros, dadas as altas dos últimos pregões e, sobretudo, por causa do cenário de guerra no horizonte. O índice da bolsa fechou em ligeira alta de 0,32% e o volume financeiro somou R$ 513 milhões. Em Wall Street, o Dow Jones subiu 0,48% e a Nasdaq recuou 0,04%. O mercado de juros consolidou as apostas para a reunião do Comitê de Política Monetária da próxima semana e, segundo indicam os contratos futuros (DIs), a idéia de manutenção de juro é a mais cotada. O recuo da inflação verificado em alguns índices divulgados ao longo da semana enfraqueceu a aposta em uma alta da Selic, como consideravam os investidores há alguns dias. E abriu espaço para mais um dia de queda de taxas de juro. Na BM&F, os DIs encerraram o dia com as seguintes taxas: DI de julho, 26,69% (contra 26,80% de ontem) e DI de abril, 26,51%.