Dólar sobe e chega a R$ 2,9850 O dólar comercial reverteu a tendência de queda apurada durante toda a manhã e passou a operar em alta frente ao real. às 14h50 atingiu a cotação máxima do dia, sendo vendido a R$ 2,9850, em alta de 2,40%. O patamar mínimo durante a primeira parte dos negócios foi de R$ 2,8960. O movimento de alta do dólar foi verificado depois que o Banco Central (BC) divulgou nota em que afirma a disposição de "reduzir gradualmente a exposição cambial do governo, na medida em que as condições de mercado permitirem". Segundo a nota, a "redução gradual dos títulos cambiais e swaps tem como único objetivo melhorar o perfil do passivo do governo, e não estabelecer metas para a taxa de câmbio". Para os investidores, isso significa menor oferta de papéis vinculados à moeda norte-americana, o que pressiona para cima as cotações do dólar frente ao real. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.