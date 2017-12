Dólar sobe e está no patamar máximo do dia, em R$ 2,8550 O dólar comercial iniciou o período da tarde em alta e às 14h41 estava no patamar máximo do dia, em R$ 2,8550. Nesta cotação, a alta é de 0,53% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A moeda norte-americana abriu negociada a R$ 2,8380 na ponta de venda e a mínima do dia até agora foi R$ 2,8350. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.