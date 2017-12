Dólar sobe e vai deixando a marca de R$ 2,90 para trás O dólar começou o dia em alta, hoje. Na abertura, subia 0,35%, cotado a R$ 2,90. Em seguida, a alta foi se ampliando; às 10h24, chegava a 0,62%, com o dólar valendo R$ 2,908. Embora hoje as bolsas internacionais estejam operando em terreno positivo, o mercado interno, que ontem ficou fechado, ajusta-se hoje ao desempenho negativo desta quinta. A expectativa é que a liquidez hoje seja baixa, diante do fato de o dia estar espremido entre o feriado e o fim de semana. A preocupação com a CPI do Banestado, que deve ser retomada na próxima semana, ajuda a manter o mercado mais conservador. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar.