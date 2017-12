Dólar sobe em dia de formação da taxa média O dólar comercial está em alta nesta segunda. Depois da abertura no mesmo patamar do fechamento da sexta-feira, a R$ 2,88, a moeda americana passou a operar em alta crescente, e, às 10h, subia 0,35%, cotada a R$ 2,890. A disputa pela formação da Ptax (taxa média) do dólar deverá dar o tom desta manhã no mercado cambial. A Ptax de hoje será usada para a liquidação dos contratos de dólar futuro para julho e para o ajuste de US$ 2,480 bilhões em dívida cambial que vencem amanhã. Deste total, o Banco Central renovou apenas 67,5%, o que poderia, em tese, levar pressão de alta à moeda norte-americana, uma vez que os investidores podem ampliar seus ganhos com um dólar mais alto no momento do resgate dos papéis, amanhã.