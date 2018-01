Dólar sobe forte e chega à máxima de R$ 2,7560 Na estréia das novas regras para o mercado de câmbio, que facilitam o envio de dólares para o mercado externo, a moeda norte-americana chegou ao patamar de R$ 2,7560, em alta de 1,32% em relação às últimas operações de sexta-feira. Esta é a cotação máxima da moeda norte-americana, nesta segunda-feira, até este horário. As taxas negociadas nos títulos norte-americanos estão em alta também favorece a depreciação do real nesta segunda-feira. Isso porque, com juros mais altos nos EUA, os investidores estrangeiros tendem a retirar dólares do País, o que reduz a oferta de moeda norte-americana no mercado interno. Isso pressiona para cima as cotações do dólar. Por outro lado, a previsão de inflação para 2005 aumentou, segundo apuração da pesquisa Focus do Banco Central. A conseqüência disso é que as taxas de juros podem subir ainda mais, já que o BC determina a correção dos juros com o objetivo de manter a inflação dentro da meta. Se os juros aumentam, os investimentos no mercado interno ficam ainda mais atraentes, o que leva a uma entrada maior de dólares no País. Ou seja, sob este aspecto, a alta do dólar frente ao real é limitada. Dado Negativo Os investidores esão vendo sinais de perigo no lado político. Os investidores não gostaram de uma reportagem publicada pela revista Veja associando as Farc colombianas ao PT, no passado. O assunto não repercutiu nos jornais, mas está sendo comentado. Os operadores alegam que esse tipo de informação, somada às crescentes tensões na relação entre EUA e Venezuela, podem elevar o risco geopolítico da América Latina.