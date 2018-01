Dólar sobe frente ao euro, mas cai ante iene O dólar permaneceu forte em relação ao euro, mas caiu frente ao iene em Nova York. Segundo analistas, as moedas registraram pequenas variações pois os mercados estão aguardando pela decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juro norte-americanas, que é esperada para quarta-feira. No fim da tarde em Nova York, o iene estava sendo negociado a 116,70 por dólar, de 117,36 por dólar na sexta-feira; o euro era negociado a US$ 0,9186, de US$ 0,9236 na sexta-feira. As informações são da Dow Jones.