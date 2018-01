Dólar sobe mais com rebaixamento anunciado pelo J.P.Morgan O dólar apresenta alta na manhã de hoje, com fluxo negativo devido ao início do movimento habitual de final de ano de remessas ao exterior e o rebaixamento da recomendação para dívida brasileira feito pelo J.P. Morgan. O dólar vem oscilando sempre em alta, desde a abertura, entre 0,19% e 0,88%. Às 11h40, estava na máxima do dia, 0,88%, cotado a R$ 3,66. Clique aqui para saber como está o dólar