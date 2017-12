Dólar sobe, mas fecha na cotação mínima do dia Após subir pela manhã até R$ 2,2350 (alta de 2,95% em relação aos últimos negócios de ontem), em reação à mudança de ministro da Fazenda, o dólar encerrou esta terça-feira no patamar mínimo do dia. Na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), os negócios com moeda norte-americana registraram em alta de 1,70%, na cotação mínima, de R$ 2,2080. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que continua em operação, está em leve alta de 0,18%, às 16h17.