Dólar sobe na véspera do feriado, à espera de Greenspan O dólar está em alta na manhã desta véspera de feriado. Na abertura, a moeda americana subia 0,07%, cotada a R$ 2,910. Às 11h06, a alta havia sudo para 0,45%, com o dólar a R$ 2,921. Operadores consideravam, pouco antes da abertura, que o mercado cambial deve manter ao longo do dia uma posição defensiva diante dos riscos de volatilidade durante o feriado de amanhã, quando o mercado não abre no Brasil mas os negócios serão normais no exterior. Ainda hoje os investidores estarão em compasso de espera até às 15h30, quando o presidente do Fed, Alan Greenspan, falará no Senado norte-americano. A princípio, não se espera que o discurso de Greenspan traga fortes impactos nos ativos financeiros, especialmente no dólar, uma vez que o mercado já conta com uma alta dos juros americanos pelo menos até agosto. Contudo, uma ponta de cautela deve ser mantida, principalmente porque amanhã Greenspan voltará a falar e o mercado brasileiro estará fechado. Veja a cotação do dólar.