Dólar sobe no começo do dia, mas clima é positivo As previsões econômicas que afetam mais diretamente o câmbio continuam as melhores possíveis. Hoje, antes da abertura do mercado, o BC divulgou os resultados da sua pesquisa feita junto aos bancos semanalmente . A estimativas para a taxa de câmbio ao final deste ano foram ajustada para baixo, mais uma vez. De acordo com os economistas do mercado, o dólar deve chegar ao final de 2003 valendo R$ 3,10. A estimativa anterior era de um câmbio de R$ 3,14. Com essa visão otimista, somada a estimativas de continuidade nas entradas de recursos, é previsível que a tendência geral do dólar continue sendo de queda. Porém, haverá os momentos de ajuste para cima, como ocorreu na sexta-feira passada. E a previsão, pouco antes da abertura, era de que o mesmo ocorresse hoje no início dos negócios. De fato, o dólar abriu em alta de 0,38%, cotado a R$ 2,914; a alta se acelerou para 0,45% (R$ 2,916), e depois cedeu um pouco, para 0,28% (R$ 2,911, cotação das 10h25). Veja a cotação do dólar.