Dólar sobe para R$ 1,8468 A cotação do dólar oficial do Banco Central fechou hoje em R$ 1,8468 para a venda, com alta de 0,08% sobre o fechamento da última sexta-feira. A moeda norte-americana já subiu 2,22% em maio e 3,23% no ano. Esta é a cotação mais alta do dólar oficial desde 05 de janeiro deste ano. Nos últimos negócios do dia, o dólar fechou em R$ 1,8510, com variação de 0,6% sobre o fechamento de sexta-feira. Há uma diferença entre as cotações oficiais e de fechamento do mercado. O dólar oficial mostra a média dos negócios no dia. O dólar de fechamento mostra a média dos últimos negócios. Os números de hoje mostram, portanto, que o dólar acabou fechando mais pressionado. O dólar está pressionado apesar de já estar caro. Na avaliação dos especialistas, uma cotação entre R$ 1,80 e R$ 1,85 seria suficiente para ter um volume de exportações adequado. Mas a tensão do mercado deixa inseguros os investidores, que acabam comprando mais dólares. A pressão de compra está vindo em parte de quem tem dívida em dólar e quer evitar uma taxa mais cara no futuro. Seriam os que fazem hedge (seguro, proteção). Mas também há compras de quem simplesmente aposta que o dólar possa subir mais. E de investidores que retiram seu dinheiro do País. Balança comercial preocupa Os fracos resultados da balança comercial também acabam aumentando a expectativa de alta do dólar. As exportações não estão crescendo na velocidade necessária, e as importações estão subindo mais do que o desejado, reflexo da recuperação da economia. O problema é que o Brasil precisa ampliar seu superávit comercial - exportações superarem as importações - para que o País dependa menos do capital internacional para fechar suas contas. Segundo o editor Mário Rocha, o mercado não está gostando dos últimos resultados da balança comercial, que dão sinais de alerta para o mercado cambial. Em 20 de outubro do ano passado, o dólar oficial chegou a bater em R$ 2,00, pico que não foi mais atingido desde então.