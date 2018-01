Dólar sobe para R$ 2,4270 e fecha em alta de 0,54% O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,4270, em alta de 0,54% em relação aos últimos negócios de ontem. As declarações do diretor de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, de que a intenção do governo é "reforçar as reservas" e que isso exigiria a compra de dólares por parte do governo deram fôlego à alta da moeda norte-americana. Mesmo que Appy não tenha dito quando isso aconteceria, os investidores reduziram a oferta de dólares, já que há a expectativa de que a cotação da moeda norte-americana suba com o aumento da demanda do governo por dólares. Também comenta-se no mercado, mas sem qualquer confirmação, sobre eventual saída do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o presidente Lula já teria feito consultas no Senado sobre a possibilidade de substituir o presidente do BC. No entanto, o presidente do Senado, Renan Calheiros, teria aconselhado Lula a não fazer mudanças na equipe neste momento (veja mais informações no link abaixo).