Dólar sobe para R$ 2,8900 e Bolsa fecha em alta de 0,75% O dólar comercial fechou cotado a R$ 2,8900 na ponta de venda dos negócios. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a máxima de R$ 2,9050 e a mínima de R$ 2,8480. Com o fechamento de hoje, o dólar acumula queda de 0,76% no mês e queda de 18,36% no ano. No mercado de juros, as taxas pós-fixadas dos contratos futuros negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) permaneceram estáveis em relação ao fechamento de ontem ? em 26,100% ao ano. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,75%, com 13.420 pontos. Com o resultado de hoje, o mercado acionário acumula alta de 6,88% em maio e de 19,10% no ano. Nas bolsas norte-americanas, o dia foi de queda das ações. O índice Dow Jones ? que mede o comportamento dos papéis mais negociados na bolsa de Nova York ? apresentou baixa de 0,54%. Já a Nasdaq ? que negocia papéis do setor de tecnologia e Internet ? apresentou queda de 1,72%.