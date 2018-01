Dólar sobe pela primeira vez no governo Lula O dólar comercial fechou em alta nesta quarta-feira, pela primeira vez neste ano. A valorização foi de 0,76%, a R$ 3,32. Operadores disseram que não mudou o humor do mercado, apenas "houve um ajuste saudável do dólar às fortes quedas recentes". A sinalização de que a confiança no País persiste foi dada pelos títulos da dívida brasileira. Às 18h16, o C-Bond, título da dívida brasileira, estava estável, a 70,75 centavos de dólar, e o risco Brasil desacelerava a queda para 23 pontos, em 1.246 pontos base, segundo o JP Morgan. No mercado de juros, apesar da alta do dólar, as taxas continuam caindo. Na BM&F, o contrato de DI futuro para 1º de abril manteve a liderança nos negócios (155.125 contratos negociados hoje) e fechou o dia à taxa de 25,32% ao ano, ante 25,65% de ontem. Para o mercado, a taxa Selic de 25% ao ano pode ser mesmo o "teto" e o Copom, na reunião de janeiro, deverá manter a taxa. A bolsa paulista seguiu realizando lucros, acompanhando as quedas nas bolsas norte-americanas. O Ibovespa fechou em baixa de 0,77%, com volume financeiro de R$ 377,975 milhões. Os negócios foram prejudicados pela paralisação por uma hora e meia do sistema eletrônico, por causa de um problema técnico. Em Nova York, o Dow Jones caiu 1,66% e a Nasdaq recuou 2,13%.