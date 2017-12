Dólar sobe pouco com anúncio do Banco Central Está sendo muito fraco o impacto, nos mercados de câmbio e juros, do anúncio feito ontem pelo Banco Central de que comprará dólares para fortalecer as reservas cambiais . O dólar chegou a ensaiar alta um pouco mais expressiva após a abertura, quando subiu até 0,52% na máxima, mas logo perdeu fôlego. Às 12h20, a moeda americana era cotada a R$ 2,876, com valorização de apenas 0,28%. A reação fraca do dólar não surpreende operadores consultados pela Agência Estado, que consideravam que a perspectiva de aumento das captações brasileiras públicas e privadas tenderia a amenizar o impacto de eventuais compras mais expressivas de dólar por parte do BC. Nos juros o impacto da decisão do BC de fortalecer as reservas com compras de dólares está sendo igualmente diminuto. Ainda nos negócios eletrônicos, o mercado futuro de juros sinalizou que interromperia hoje o movimento de queda dos últimos dias numa reação à decisão do BC. A projeção de taxa chegou a subir para 15,65% no contrato de julho e para 15,69% no contrato de janeiro de 2005. Mas a alta não se sustentou. À medida em que foi ficando claro que a reação do dólar seria fraca, os futuros de juros foram retomando a baixa. Instantes atrás, o DI de julho recuava para 15,56% (ante 15,58% no encerramento de ontem) e o de janeiro de 2005 caía para 15,59% (15,62% ontem). A bolsa, que abriu realizando lucros, também retomou um movimento mais positivo. Às 12h20, o Ibovespa subia 1,09%, ná máxima do dia.